Казахстан проиграл Швейцарии и вылетел из элиты хоккейного чемпионата мира

20 мая сборная Казахстана по хоккею провела свой заключительный матч на ЧМ-2025 в датском Хернинге. Команда Олега Болякина уступила швейцарской дружине (1:4) и покидает элитный дивизион мирового первенства, сообщает Zakon.kz.

По началу встречи наши хоккеисты сенсационно вели в счете 1:0, благодаря точному броску Аркадия Шестакова в первом периоде.

К сожалению, чудо, которое ждали многие казахстанцы, не случилось. Соперник далее активизировался еще мощнее, что превратилось в четыре шайбы в наши ворота.

Авторами голов стали Кевин Фиала, Свен Андригетто, Андрес Амбюл и Дэмиен Риат.

В итоге очередной разгром – 4:1, шестой по счету и отправляемся домой с последним местом в подгруппе В, а также с путевкой в первую лигу чемпионата мира.

Единственная победа на этом турнире была одержана казахстанской сборной 10 мая, когда переиграли представителей Норвегии – 2:1.