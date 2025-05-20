#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.78
576.06
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
510.78
576.06
6.35
Спорт

Казахстан проиграл Швейцарии и вылетел из элиты хоккейного чемпионата мира

Хоккей Поражение Швейцарии, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 17:55 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
20 мая сборная Казахстана по хоккею провела свой заключительный матч на ЧМ-2025 в датском Хернинге. Команда Олега Болякина уступила швейцарской дружине (1:4) и покидает элитный дивизион мирового первенства, сообщает Zakon.kz.

По началу встречи наши хоккеисты сенсационно вели в счете 1:0, благодаря точному броску Аркадия Шестакова в первом периоде.

К сожалению, чудо, которое ждали многие казахстанцы, не случилось. Соперник далее активизировался еще мощнее, что превратилось в четыре шайбы в наши ворота.

Авторами голов стали Кевин Фиала, Свен Андригетто, Андрес Амбюл и Дэмиен Риат.

В итоге очередной разгром – 4:1, шестой по счету и отправляемся домой с последним местом в подгруппе В, а также с путевкой в первую лигу чемпионата мира.    

Единственная победа на этом турнире была одержана казахстанской сборной 10 мая, когда переиграли представителей Норвегии – 2:1.   

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Скатов успешно стартовал в квалификации "Ролан Гаррос-2025"
Спорт
17:10, Сегодня
Скатов успешно стартовал в квалификации "Ролан Гаррос-2025"
Выпускник академии Надаля отстранен от тенниса за употребление кокаина
Спорт
15:44, Сегодня
Выпускник академии Надаля отстранен от тенниса за употребление кокаина
Звезда "Байера" очень близок к подписанию контракта с "Ливерпулем"
Спорт
14:23, Сегодня
Звезда "Байера" очень близок к подписанию контракта с "Ливерпулем"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: