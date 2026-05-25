Самая сильнейшая футбольная лига мира АПЛ подвела итоги сезона

24 мая состоялись матчи заключительного 38-го тура в английской Премьер-лиге, по исходу которых окончательно подведены итоги, где команды забрали свои медали и места в предстоящем сезоне еврокубков, сообщает Zakon.kz.

Итак, через три месяца в Лиге чемпионов УЕФА от Англии выступят "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла" и "Ливерпуль", которые заняли места с первого по пятое в турнирной таблице.

"Борнмут" и "Сандерленд" сыграют в Лиге Европы, а "Брайтон" получил место в Лиге конференций.

Нужно также подчеркнуть, что девятым участников от АПЛ в еврокубках через два дня может объявиться "Кристал Пэлас", если обыграет испанскую "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций.

Несмотря на то, что чемпион и призеры сезона были определены досрочно, заключительный тур привлек немало интересных поединков.

Так, "Манчестер Сити" дома проиграл "Астон Вилле" (1:2) в последнем матче своего рулевого Хосепа Гвардиолы. А вот их земляки из "Юнайтед" в гостях разгромили "Брайтон" (3:0). Новый чемпион Англии на выезде справился с "Кристалл Пэлас" (2:1).

Что касается индивидуальных номинаций, то здесь Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром сезона в АПЛ (27 голов), Бруну Фернандеш признан лучшим распасовщиком с рекордным 21-м ассистом.

Лучшим голкипером по количеству сухих матчей стал вратарь "Арсенала" Давид Райя, который оставил свои ворота неприкосновенными в 19 матчах прошедшего сезона.

Несколько дней назад 26-летний английский вингер Джейдон Санчо стал первым игроком в истории, кому удалось сыграть в финале трех разных еврокубков в трех сезонах подряд.