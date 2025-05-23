#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
510.84
579.7
6.39
Спорт

Рыбакина порадовала фанатов игрой в Страсбурге: она в финале

Елена Рыбакина-Беатрис Хаддад Майя, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 20:33 Фото: j48tennis
23 мая в Страсбурге прошел полуфинальный матч на турнире WTA 500 с участием первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Соперницей Рыбакиной стала 23-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад Майя. Игру бесспорно можно назвать сложной. Встреча завершилась со счетом 7:6, 1:6, 6:2. В третьей партии казахстанка уступала 0:2, но затем взяла шесть геймов подряд.

Это будет первый финал для Елены Рыбакиной в этом сезоне, ранее лучшим результатом был полуфинал в Дубае в феврале. Первая ракетка Казахстана за выход в финал заработала 87 825 евро призовых и 325 рейтинговых очков.

Соперницей Рыбакиной по финалу будет победительница пары Даниэль Коллинс (США) – Людмила Самсонова (Россия).

Накануне казахстанские теннисисты узнали соперников в основной сетке "Ролан Гаррос-2025".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Канадская бегунья выиграла ультрамарафон, одновременно кормя грудную дочь
Спорт
21:44, Сегодня
Канадская бегунья выиграла ультрамарафон, одновременно кормя грудную дочь
Бекхэм хочет забрать звезду "Реала" в напарники к Месси
Спорт
17:42, Сегодня
Бекхэм хочет забрать звезду "Реала" в напарники к Месси
"Реал" вслед за Модричем прощается со своим главным тренером
Спорт
16:21, Сегодня
"Реал" вслед за Модричем прощается со своим главным тренером
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: