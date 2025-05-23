Рыбакина порадовала фанатов игрой в Страсбурге: она в финале
Фото: j48tennis
23 мая в Страсбурге прошел полуфинальный матч на турнире WTA 500 с участием первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.
Соперницей Рыбакиной стала 23-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад Майя. Игру бесспорно можно назвать сложной. Встреча завершилась со счетом 7:6, 1:6, 6:2. В третьей партии казахстанка уступала 0:2, но затем взяла шесть геймов подряд.
Это будет первый финал для Елены Рыбакиной в этом сезоне, ранее лучшим результатом был полуфинал в Дубае в феврале. Первая ракетка Казахстана за выход в финал заработала 87 825 евро призовых и 325 рейтинговых очков.
Соперницей Рыбакиной по финалу будет победительница пары Даниэль Коллинс (США) – Людмила Самсонова (Россия).
Накануне казахстанские теннисисты узнали соперников в основной сетке "Ролан Гаррос-2025".
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