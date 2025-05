Страсбург-2025: Рыбакина поблагодарила свою команду и семью

В решающем матче казахстанка обыграла соперницу со счетом 6:1, 6:7 (2:7), 6:1. Сразу после победы на грунтовом турнире Рыбакина обратилась к ней и членам своей большой команды. Также на церемонии награждения Елена поблагодарила свою семью.

Elena Rybakina after beating Samsonova to win Strasbourg



"I want to congratulate Liudmila for the great week. Good luck to you and the team in Paris. Big thank you to the tournament director who accepted me last minute. Really happy to be back."



"I want to say thank you to my… pic.twitter.com/9qWwUsJsY5