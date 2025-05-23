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Спорт

Казахстанская теннисистка отличилась сразу в двух матчах в Сербии

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 03:30 Фото: Instagram/kulambayevaa
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в финал парного турнира в Куршумлия-Бане (Сербия), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в полуфинале турнира пара Жибек Куламбаева/Фрея Кристи (Великобритания) обыграла дуэт Эден Силва (Великобритания)/Анастасия Тихонова (Россия) – 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 6 минут.

Прежде теннисистки между собой не встречались.

До этого Куламбаева в четвертьфинале одиночного разряда победила мальтийку Франческу Курми, которая занимает в мировом рейтинге 369-е место. Результат – 6:4, 2:6, 6:2.

Ранее Рыбакина порадовала фанатов игрой в Страсбурге.

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