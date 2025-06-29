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Спорт

Третий титул за три месяца завоевала теннисистка Жибек Куламбаева

Жибек Куламбаева завоевала третий титул за три месяца, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 18:51 Фото: Instagram/kulambayevaa
Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева (306-е место в рейтинге WTA) стала победительницей турнира ITF в Куршумлия-Бане (Сербия) в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В финале Куламбаева встретилась с представительницей Сербии Драганьей Вукович (751-е место) и одержала победу в двух сетах – 6:4, 7:6. Матч продолжался два часа и одну минуту.

Таким образом, теннисистка завоевала третий титул в 2025 году. До этого 25-летняя казахстанка побеждала на двух турнирах в парном разряде: в апреле она выиграла титул в Мадриде (Испания), а в мае стала победительницей турнира в Висбадене (Германия).

Ранее сообщалось, что Куламбаева продолжает показывать солидный уровень тенниса на турнире ITF грунтового покрытия в Сербии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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