Третий титул за три месяца завоевала теннисистка Жибек Куламбаева

Теннисистка из Казахстана Жибек Куламбаева (306-е место в рейтинге WTA) стала победительницей турнира ITF в Куршумлия-Бане (Сербия) в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В финале Куламбаева встретилась с представительницей Сербии Драганьей Вукович (751-е место) и одержала победу в двух сетах – 6:4, 7:6. Матч продолжался два часа и одну минуту.

Таким образом, теннисистка завоевала третий титул в 2025 году. До этого 25-летняя казахстанка побеждала на двух турнирах в парном разряде: в апреле она выиграла титул в Мадриде (Испания), а в мае стала победительницей турнира в Висбадене (Германия).

Ранее сообщалось, что Куламбаева продолжает показывать солидный уровень тенниса на турнире ITF грунтового покрытия в Сербии.