Какие новые виды спорта включены в программу Олимпийских игр-2030

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) накануне утвердил программу дисциплин и соревнований зимних Олимпийских игр 2030 года, которые пройдут во французских Альпах, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы НОК РК, в программу вошли новые дисциплины и соревнования, включая фрирайд в лыжном спорте и сноуборде, синхронное фигурное катание. При этом лыжное двоеборье не вошло в программу предстоящей зимней Олимпиады. Решение принято по итогам комплексной оценки дисциплины, включая показатели популярности, зрительского интереса, медиаохвата и географии развития.

Всего Исполком МОК одобрил включение трех новых дисциплин и 16 новых медальных соревнований. Изменения затронули биатлон, конькобежные виды спорта, лыжные виды спорта и сноуборд, а также ски-альпинизм.

Среди новых соревнований – смешанная одиночная эстафета в биатлоне, мужской и женский командные спринты в конькобежном спорте, смешанный командный ски-кросс во фристайле, смешанные командные соревнования в параллельном сноуборде, женские командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, а также соревнования по фрирайду в лыжном спорте и сноуборде, а также синхронному фигурному катанию.

Ски-альпинизм, ранее утвержденный в качестве дополнительного олимпийского вида спорта, будет представлен индивидуальными гонками среди мужчин и женщин, спринтом среди мужчин и женщин, а также смешанной эстафетой.

Исполком МОК также подтвердил сохранение в олимпийской программе соревнований по параллельному гигантскому слалому в сноуборде.

Французские Альпы-2030 станут первыми в истории зимними Олимпийскими играми, на которых будет обеспечен гендерный паритет по распределению квот спортсменов. Всего в Играх примут участие 3046 атлетов: 1525 женщин и 1521 мужчина. В программе предусмотрено 126 комплектов наград: 56 среди женщин, 55 среди мужчин и 15 в смешанных дисциплинах.

Соревнования по ски-альпинизму пройдут в Монженевре, что позволит использовать существующую спортивную инфраструктуру и олимпийскую деревню в Бриансоне. Также были согласованы изменения в плане объектов Паралимпийских игр, направленные на более эффективное использование олимпийского наследия.

Тем временем ХК "Барыс" накануне подписал двух американских защитников. Если Чейз Приски пришел из Сибири (Новосибирск), то Иэн Маккошен перезаключил контракт с "астанчанами".