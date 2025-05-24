Рыбакина выиграла финал в Страсбурге, разгромив Самсонову

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина 24 мая, занимающая 12-ю строчку в мировом рейтинге, одержала уверенную победу в финале турнира в Страсбурге, сообщает Zakon.kz.

В решающем матче она обыграла россиянку Людмилу Самсонову (19-я ракетка мира) со счетом 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.

Перед началом этой финальной битвы штаб лучшей теннисистки нашей страны получил весть, что Рыбакина поднялась на одну ступень в Live-рейтинге WTA и сейчас находится на 11-ой позиции.

Но главная новость прилетела из Парижа от организаторов "Ролан Гаррос-2025", которые проинформировали, что соперница Елены по первому кругу предстоящих состязаний Белинда Бенчич снялась с турнира по состоянию здоровья.