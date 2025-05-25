Определились участники еврокубков от АПЛ на сезон 2025/26

По итогам завершившегося сезона Английской премьер-лиги стали известны клубы, которые представят Англию в европейских турнирах следующего года, сообщает Zakon.kz.

Путевки в Лигу чемпионов УЕФА получили "Манчестер Сити", "Челси" и "Ньюкасл", закрепившие свои позиции в таблице после последнего тура. Вместе с ними в главном еврокубке сыграют чемпион АПЛ "Ливерпуль", серебряный призер "Арсенал" и победитель Лиги Европы "Тоттенхэм", несмотря на 17-е место в национальном первенстве.

В Лигу Европы отправятся "Астон Вилла", завершившая сезон на шестой строчке, и "Кристал Пэлас" – обладатель Кубка Англии.

Единственным представителем Англии в Лиге конференций станет "Ноттингем Форест", занявший седьмое место в турнирной таблице.

"Манчестер Юнайтед", дошедший до финала Лиги Европы в текущем сезоне, финишировал лишь на 15-й позиции и в еврокубках участия не примет.

Лучшим бомбардиром сезона стал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, забивший 29 голов. Он же стал лидером по числу голевых передач – на его счету 19 ассистов.

А ранее сообщалось, что Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Монако "Формулы-1".

