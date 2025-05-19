Пять клубов претендуют на "бронзу" АПЛ-2025 перед заключительным туром
Из этого списка команд "Ньюкасл", "Челси" и "Астон Вилла" набрали по 66 очков перед последним 38-м туром АПЛ. А "Ман Сити" отстает от них на один балл при игре в запасе.
Данная четверка плюс "Ноттингем Форрест", помимо "бронзы" первенства, сражаются за место в предстоящем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.
В 37-м туре Премьер-лиги "Арсенал" дома обыграл "Ньюкасл" – 1:0 и гарантировал себе место в тройке лучших, а также выход в Лигу чемпионов-2025/26.
Изначально выход в общий этап самого престижного клубного турнира Европы обеспечил себе чемпион страны "Ливерпуль". В заключительном туре первенства станут известны обладатели еще трех путевок.
Здесь стоит заметить, что "горожане", которые ныне располагаются на шестой позиции, могут завоевать не только третье место, но и замахнуться на "серебро" турнира. Если только выиграют оставшиеся два матча, и при этом "Арсенал" потеряет очки в последнем туре.
Как известно, еще одно место в Лиге чемпионов от Англии получит победитель финала Лиги Европы УЕФА, где встретятся два представителя Туманного Альбиона – "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".