Пять клубов претендуют на "бронзу" АПЛ-2025 перед заключительным туром

25 мая завершится текущий сезон в английской Премьер-лиге по футболу. К этому часу развернулась интересная борьба за третье место, на которое претендуют пять клубов, сообщает Zakon.kz.

Из этого списка команд "Ньюкасл", "Челси" и "Астон Вилла" набрали по 66 очков перед последним 38-м туром АПЛ. А "Ман Сити" отстает от них на один балл при игре в запасе.

Данная четверка плюс "Ноттингем Форрест", помимо "бронзы" первенства, сражаются за место в предстоящем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

В 37-м туре Премьер-лиги "Арсенал" дома обыграл "Ньюкасл" – 1:0 и гарантировал себе место в тройке лучших, а также выход в Лигу чемпионов-2025/26.

Изначально выход в общий этап самого престижного клубного турнира Европы обеспечил себе чемпион страны "Ливерпуль". В заключительном туре первенства станут известны обладатели еще трех путевок.

Здесь стоит заметить, что "горожане", которые ныне располагаются на шестой позиции, могут завоевать не только третье место, но и замахнуться на "серебро" турнира. Если только выиграют оставшиеся два матча, и при этом "Арсенал" потеряет очки в последнем туре.

Как известно, еще одно место в Лиге чемпионов от Англии получит победитель финала Лиги Европы УЕФА, где встретятся два представителя Туманного Альбиона – "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".