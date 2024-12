Александр Овечкин провел первую тренировку после травмы

Российский нападающий был замечен на тренировке своей команды перед домашним матчем с "Сан-Хосе", который запланирован в ночь на 4 декабря.

Alex Ovechkin has started skating lightly. Here he is, in a track suit, (way) ahead of this morning’s practice. (h/t @MonSportsNet photog Greg Abernathy) #Caps pic.twitter.com/aSr7brPQxa