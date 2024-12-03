Александр Овечкин провел первую тренировку после травмы

Лидер и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вернулся к тренировочному процессу на льду после недавней травмы, сообщает Zakon.kz.

Российский нападающий был замечен на тренировке своей команды перед домашним матчем с "Сан-Хосе", который запланирован в ночь на 4 декабря.

Alex Ovechkin has started skating lightly. Here he is, in a track suit, (way) ahead of this morning’s practice. (h/t @MonSportsNet photog Greg Abernathy) #Caps pic.twitter.com/aSr7brPQxa — Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) December 2, 2024

20 ноября было объявлено, что Овечкин пропустит минимум месяц из-за перелома малоберцовой кости. На данный момент агент хоккеиста немного уточнил сроки возвращения нападающего к играм НХЛ.

"Все неплохо идет по плану, Саша постарается вернуться раньше срока, но финальное слово за врачами. События не торопит. Надеемся на позитивные новости". Агент Глеб Чистяков

Также новостью о возвращении россиянина поделился главный тренер "Кэпиталз" – Спенсер Карбери.

"Было приятно видеть, как он надевает коньки и выходит на лед. Это всего лишь первый шаг, но пока никаких обновлений графика возвращения или чего-то подобного нет. Это всего лишь шаг на пути к его возвращению". Спенсер Карбери

Пока Овечкин восстанавливает здоровье, его одноклубники блестяще выступают в регулярном сезоне НХЛ.

К этому часу "Вашингтон" добился четвертой победы подряд и занимает второе место в таблице "Востока".