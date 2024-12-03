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Александр Овечкин провел первую тренировку после травмы

Хоккей Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 10:04 Фото: Instagram/capitals
Лидер и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вернулся к тренировочному процессу на льду после недавней травмы, сообщает Zakon.kz.

Российский нападающий был замечен на тренировке своей команды перед домашним матчем с "Сан-Хосе", который запланирован в ночь на 4 декабря.

20 ноября было объявлено, что Овечкин пропустит минимум месяц из-за перелома малоберцовой кости. На данный момент агент хоккеиста немного уточнил сроки возвращения нападающего к играм НХЛ.

"Все неплохо идет по плану, Саша постарается вернуться раньше срока, но финальное слово за врачами. События не торопит. Надеемся на позитивные новости".Агент Глеб Чистяков

Также новостью о возвращении россиянина поделился главный тренер "Кэпиталз" – Спенсер Карбери.

"Было приятно видеть, как он надевает коньки и выходит на лед. Это всего лишь первый шаг, но пока никаких обновлений графика возвращения или чего-то подобного нет. Это всего лишь шаг на пути к его возвращению". Спенсер Карбери

Пока Овечкин восстанавливает здоровье, его одноклубники блестяще выступают в регулярном сезоне НХЛ.

К этому часу "Вашингтон" добился четвертой победы подряд и занимает второе место в таблице "Востока".

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