Александр Овечкин показал, где сможет работать после завершения карьеры
Фото: Instagram/capitals
Нападающий и капитан хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин показал, как проводит отпуск, сообщает Zakon.kz.
39-летний хоккеист опубликовал видео, как он готовит вместе с поваром в ресторане.
"Спокойно могу работать поваром!", – написал спортсмен видео на своей странице в Telegram.
В сезоне-2024/25 россиянин установил рекорд по голам (897) в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя Уэйна Гретцки (894 шайбы).
Ранее Анчелотти рассказал о своих ближайших планах после выхода на ЧМ-2026.
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