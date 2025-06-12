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Спорт

Александр Овечкин показал, где сможет работать после завершения карьеры

Хоккеист, лед, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 05:31 Фото: Instagram/capitals
Нападающий и капитан хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин показал, как проводит отпуск, сообщает Zakon.kz.

39-летний хоккеист опубликовал видео, как он готовит вместе с поваром в ресторане.

"Спокойно могу работать поваром!", – написал спортсмен видео на своей странице в Telegram.


В сезоне-2024/25 россиянин установил рекорд по голам (897) в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Ранее Анчелотти рассказал о своих ближайших планах после выхода на ЧМ-2026.

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Аксинья Титова
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