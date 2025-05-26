"Ливерпуль" и "Кристал Пэлас" устроили чемпионский коридор друг другу
Фото: Instagram/liverpoolfc
25 мая в английской Премьер-лиге завершился очередной сезон. В заключительном 38-м туре чемпионата "Ливерпуль" дома сыграл вничью с "Кристал Пэлас" – 1:1, сообщает Zakon.kz.
Перед этим поединком футболисты обоих клубов устроили чемпионские коридоры друг другу. Стоит напомнить, что "красные" выиграли АПЛ, а "орлы" взяли Кубок Англии.
После этой процедуры команды выяснили отношения уже на поле, где была зафиксирована боевая ничья – 1:1.
С финальным свистком арбитра на знаменитой арене "Энфилд" началось празднование 20-го чемпионства "Ливерпуля" в АПЛ.
Как известно, команда Арне Слота еще месяц назад разгромила "Тоттенхэм" и досрочно оформила золотые медали английского первенства в высшем дивизионе.
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