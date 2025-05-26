Эпатажная Наоми Осака сломала ноготь на "Ролан Гаррос", а потом расплакалась перед журналистами

49-я ракетка мира и четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Наоми Осака, во время матча на "Ролан Гаррос – 2025" 26 мая, не справилась с маникюром и расплакалась на пресс-конференции, сообщает Zakon.kz.

На корте с испанкой Паулой Бадосой Осака предстала в наряде, выполненном в стиле розовой японской сакуры. Выглядела она в нем привычно эпатажно, однако успеха на корте не добилась.

"Возможно, Наоми слишком перестаралась с образом", – предположили фанаты теннисистки.

И дело не только в наряде, но и в вычурном маникюре, который был под стать одежде. Увы длина ногтей мешала японке играть, а один из них сломался в конце первого победного сета, причинив теннисистке рану. Во время перерыва на корт вышла сотрудница стадиона и помогла Осаке состричь ногти, а также заклеила пластырем пострадавший палец.

Фото: Х/TheTennisLetter

Вторую и третью партию Наоми отдала сопернице. Травма пальца из-за маникюра уж точно не помогала ей показать лучшую версию себя на корте, а скорее наоборот. Осака уступила сопернице (7:6, 1:6, 4:6) в первом круге "Ролан Гаррос".

Osaka and Badosa are going to war! What a match pic.twitter.com/UVR3jUBFJ5 — Barstool Tennis (@StoolTennis) May 26, 2025

Затем Осака пришла на пресс-конференцию и на вопрос об отдыхе заплакала и покинула пресс-конференцию на пять минут.

🇯🇵 " Avec le temps, j'ai l'impression que je devrais faire mieux. Je déteste décevoir les gens. Même Patrick Mouratoglou, qui a travaillé avec les meilleurs joueurs "



Osaka après sa défaite face à Badosa pic.twitter.com/XgYc3Nhfqw — TennisTemple (@tennistemple) May 26, 2025

Эксперты уверены, что разочарование Осаки в какой-то степени можно понять. Ей в очередной раз не очень повезло с жеребьевкой, поскольку уже на старте крупного турнира она получила в соперницы 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу. Сама Паула отмечала, что ее встреча с Осакой заслуживала пройти на куда более поздней стадии, чем первый круг.

"Главное, чтобы Осака не перегорела в психологическом плане, ведь на "Ролан Гаррос" стало ясно, что риск подобного развития событий является довольно высоким", – резюмировали эксперты после провального поражения японки во Франции.

В следующем круге на "Ролан Гаррос" Елена Рыбакина встретится с 17-летней американкой Ивой Йович.