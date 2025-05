Эпатажная Наоми Осака сломала ноготь на "Ролан Гаррос", а потом расплакалась перед журналистами

На корте с испанкой Паулой Бадосой Осака предстала в наряде, выполненном в стиле розовой японской сакуры. Выглядела она в нем привычно эпатажно, однако успеха на корте не добилась.

И дело не только в наряде, но и в вычурном маникюре, который был под стать одежде. Увы длина ногтей мешала японке играть, а один из них сломался в конце первого победного сета, причинив теннисистке рану. Во время перерыва на корт вышла сотрудница стадиона и помогла Осаке состричь ногти, а также заклеила пластырем пострадавший палец.

Вторую и третью партию Наоми отдала сопернице. Травма пальца из-за маникюра уж точно не помогала ей показать лучшую версию себя на корте, а скорее наоборот. Осака уступила сопернице (7:6, 1:6, 4:6) в первом круге "Ролан Гаррос".

