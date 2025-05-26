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Спорт

Эпатажная Наоми Осака сломала ноготь на "Ролан Гаррос", а потом расплакалась перед журналистами

Наоми Осака - Паула Бадоса, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 02:15 Фото: j48tennis
49-я ракетка мира и четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Наоми Осака, во время матча на "Ролан Гаррос – 2025" 26 мая, не справилась с маникюром и расплакалась на пресс-конференции, сообщает Zakon.kz.

На корте с испанкой Паулой Бадосой Осака предстала в наряде, выполненном в стиле розовой японской сакуры. Выглядела она в нем привычно эпатажно, однако успеха на корте не добилась.

"Возможно, Наоми слишком перестаралась с образом", – предположили фанаты теннисистки.

И дело не только в наряде, но и в вычурном маникюре, который был под стать одежде. Увы длина ногтей мешала японке играть, а один из них сломался в конце первого победного сета, причинив теннисистке рану. Во время перерыва на корт вышла сотрудница стадиона и помогла Осаке состричь ногти, а также заклеила пластырем пострадавший палец.

Фото: Х/TheTennisLetter

Вторую и третью партию Наоми отдала сопернице. Травма пальца из-за маникюра уж точно не помогала ей показать лучшую версию себя на корте, а скорее наоборот. Осака уступила сопернице (7:6, 1:6, 4:6) в первом круге "Ролан Гаррос".

Затем Осака пришла на пресс-конференцию и на вопрос об отдыхе заплакала и покинула пресс-конференцию на пять минут.

Эксперты уверены, что разочарование Осаки в какой-то степени можно понять. Ей в очередной раз не очень повезло с жеребьевкой, поскольку уже на старте крупного турнира она получила в соперницы 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу. Сама Паула отмечала, что ее встреча с Осакой заслуживала пройти на куда более поздней стадии, чем первый круг.

"Главное, чтобы Осака не перегорела в психологическом плане, ведь на "Ролан Гаррос" стало ясно, что риск подобного развития событий является довольно высоким", – резюмировали эксперты после провального поражения японки во Франции.

В следующем круге на "Ролан Гаррос" Елена Рыбакина встретится с 17-летней американкой Ивой Йович.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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