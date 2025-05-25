Четыре "золота": казахстанские каратисты принесли стране историческую победу на чемпионате Азии

В Ташкенте (Узбекистан) продолжается чемпионат Азии по карате. Итогом очередного соревновательного дня стали четыре золотые медали в копилке казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Впервые выступая на континентальном первенстве среди взрослых, Дайяна Даренская одержала уверенную победу в финале весовой категории до 68 кг над японкой Камой Цубасой.

Затем на татами вышел бронзовый призер чемпионата мира Нурканат Ажиканов (-75 кг), который не оставил шансов своему сопернику из Ирана.

Еще одно "золото" Казахстану принесла бронзовый призер Олимпиады в Токио Софья Берульцева (+68 кг), победившая японскую спортсменку Сумирэ Сугиту.

Ранее золотую медаль в кумитэ завоевал Жоламан Бигабыл.

"Таким образом, сборная Казахстана завершила турнир с четырьмя золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми наградами, что позволило занять первое место в общекомандном зачете", – отметили в пресс-службе Минспорта.

На втором месте – Япония (три "золота", пять "серебра", четыре "бронзы"), на третьем – Вьетнам, так же с тремя золотыми медалями.

"Для Казахстана это лишь вторая победа в общекомандном зачете в истории чемпионатов Азии. В 2023 году в Малайзии для первого места отечественной сборной хватило трех золотых медалей".

В нынешнем чемпионате принимает участие 421 спортсмен из 29 стран.

Результаты сборной Казахстана на прошлых чемпионатах Азии:

2022 год – третье место – два "золота", четыре "серебра", две "бронзы";

2019 год – пятое место – одно "золото", два "серебра";

2012 год – четвертое место – одно "золото", три "серебра", две "бронзы".

Ранее в Алматы встретили призеров чемпионата Азии по боксу, который завершился в Шри-Ланке. По итогам турнира национальная команда завоевала 41 золотую медаль, став лидером соревнований.