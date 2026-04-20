Бибисара Асаубаева раскрыла детали знакомства с шахматистом из Узбекистана
Фото: Instagram/bibisarachess
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева ответила на вопрос подписчиков об узбекистанском гроссмейстере Жавохире Синдарове, сообщает Zakon.kz.
В рубрике вопрос-ответ, запущенную в Instagram-Stories, у 22-летней трехкратной чемпионки мира по блицу спросили: "Когда впервые познакомились с Синдаровым?"
"Мы с детства видели друг друга на турнирах, но начали дружить в 2021", – коротко ответила Асаубаева.
При этом Бибисара опубликовала трогательное видео с 20-летним Жавохиром.
14 апреля 2026 года Бибисара Асаубаева нежно обратилась к шахматисту из Узбекистана Жавохиру Синдарову.
Позднее Асаубаева, высказываясь про досрочную победу Синдарова на Турнире претендентов в Пафосе, заявила: "Я счастлива за него и горжусь им".
