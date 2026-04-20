Бибисара Асаубаева раскрыла детали знакомства с шахматистом из Узбекистана

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева ответила на вопрос подписчиков об узбекистанском гроссмейстере Жавохире Синдарове, сообщает Zakon.kz.

В рубрике вопрос-ответ, запущенную в Instagram-Stories, у 22-летней трехкратной чемпионки мира по блицу спросили: "Когда впервые познакомились с Синдаровым?"

"Мы с детства видели друг друга на турнирах, но начали дружить в 2021", – коротко ответила Асаубаева.

При этом Бибисара опубликовала трогательное видео с 20-летним Жавохиром.

14 апреля 2026 года Бибисара Асаубаева нежно обратилась к шахматисту из Узбекистана Жавохиру Синдарову.

Материал по теме Выяснилось, кто обошел Бибисару Асаубаеву на топ-турнире претенденток

Позднее Асаубаева, высказываясь про досрочную победу Синдарова на Турнире претендентов в Пафосе, заявила: "Я счастлива за него и горжусь им".