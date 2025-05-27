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Спорт

Путинцева и Данилина вышли во второй круг турнира "Ролан Гаррос – 2025"

Юлия Путинцева, &quot;Ролан Гаррос - 2025&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 00:34 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Казахстанские теннисистки Юлия Путинцева и Анна Данилина 27 мая успешно стартовали на Открытом чемпионате Франции по теннису (Roland Garros), сообщает Zakon.kz.

В одиночном разряде 31-я ракетка мира Юлия Путинцева в первом круге обыграла аргентинку Солану Сьерру (110-я в рейтинге WTA) со счетом 7:6, 6:2. Встреча длилась 1 час 39 минут. В следующем раунде Путинцева встретится с победительницей матча между Кэти Волынец (США, 65-е место) и Джоанной Гарленд (Тайвань, 175-е место).

В парном разряде Анна Данилина, выступающая в дуэте с сербкой Александрой Крунич, также вышла во второй круг. В первом матче они одержали волевую победу над польско-американской парой Магда Линетт / Бернарда Пера – 6:7, 6:1, 6:4. Матч продолжался 2 часа 27 минут.

А ранее велогонщик "Астаны" Скарони выиграл 16-й королевский этап на "Джиро-2025".

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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