Елена Рыбакина мастерски одолела соперницу из США на "Ролан Гаррос"

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (11-е место рейтинга WTA) провела матч второго круга на французском турнире "Ролан Гаррос"-2025. В соперничестве с американкой Ивой Йович (129-я) казахстанка одержала уверенную победу по итогам двух сетов – 6:3, 6:3, сообщает Zakon.kz.

Теперь Рыбакиной в третьем круге предстоит сразиться с латышкой Еленой Остапенко (21-я), которая ранее переиграла американку Кэролайн Доулхайд (67-я) со счетом 5:7, 6:3, 6:3.

"Ролан Гаррос" проводится в Париже с 25 мая по 7 июня, его общий призовой фонд составляет 56 352 000 евро, победительница одиночки получит 2 550 000 евро и 2000 очков рейтинга. Действующей чемпионкой является Ига Швёнтек из Польши.

Ранее сообщалось, что определилась возможная соперница Рыбакиной на "Ролан Гаррос". В матче второго круга французского турнира "Ролан Гаррос" латышка Елена Остапенко обыграла американку Кэролайн Доулхайд.