Определилась соперница Елены Рыбакиной по четвертьфиналу "Ролан Гаррос – 2024"

В Париже на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" проходят матчи четвертого круга в женском одиночном разряде. По итогам игры между россиянкой Элиной Аванесян (70 WTA) и итальянкой Ясмине Паолини (15 WTA) стала известна соперница Елены Рыбакиной по 1/4 финала, сообщает Zakon.kz.

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Матч завершился со счетом 4:6, 6:0, 6:1 в пользу итальянской спортсменки. Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Паолини ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Аванесян ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Это была первая встреча Элины Аванесян и Ясмине Паолини на турнирах уровня WTA. В четвертьфинале итальянка сыграет с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной (4 WTA), которая ранее обыграла украинку Элину Свитолину (6:4, 6:3).

Также в 1/4 финала пробилась вторая ракетка мира Арина Соболенко. Теннисистка из Беларуси выиграла у Эммы Наварро из США (24 WTA) со счетом 6:2, 6:3. В четвертьфинале Арина Соболенко встретится с победительницей противостояния между россиянкой Миррой Андреевой (38 WTA) и представительницей Франции Варварой Грачёвой (88 WTA).

Если Елена Рыбакина и Арина Соболенко выиграют матчи 1/4 финала, то могут встретится между собой в полуфинале.

Ранее на "Ролан Гаррос – 2024" четыре казахстанских теннисиста потерпели поражение в восьмой игровой день.

