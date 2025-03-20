Елена Рыбакина провела стартовый матч на турнире в США

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела стартовый матч на турнире в Майами (США). Соперницей казахстанки во втором круге была американка Эшлин Крюгер, сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел в три сета и завершился поражением Рыбакиной – 4:6, 6:2, 4:6. При этом экс-россиянка была явной фавориткой встречи.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта, призовой фонд составляет 8 963 700 долларов, чемпионка получит 1 124 380 долларов и 1000 очков. Действующей победительницей является американка Даниэль Коллинз.

В 2025 году Рыбакина еще не выигрывала титулов и отметилась только скандальным ситуациями с тренерами Стефано Вуковым и Гораном Иванишевичем. В настоящее время казахстанка работает с итальянским специалистом Давиде Сангвинетти.