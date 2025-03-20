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Все о теннисе

Елена Рыбакина провела стартовый матч на турнире в США

Елена Рыбакина проиграла сопернице на стартовом матче в США, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 00:12 Фото: ktf.kz
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела стартовый матч на турнире в Майами (США). Соперницей казахстанки во втором круге была американка Эшлин Крюгер, сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел в три сета и завершился поражением Рыбакиной – 4:6, 6:2, 4:6. При этом экс-россиянка была явной фавориткой встречи.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта, призовой фонд составляет 8 963 700 долларов, чемпионка получит 1 124 380 долларов и 1000 очков. Действующей победительницей является американка Даниэль Коллинз.

В 2025 году Рыбакина еще не выигрывала титулов и отметилась только скандальным ситуациями с тренерами Стефано Вуковым и Гораном Иванишевичем. В настоящее время казахстанка работает с итальянским специалистом Давиде Сангвинетти.

Ранее Рыбакина опубликовала счастливые фотографии из Майами.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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