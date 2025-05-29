Мбаппе объявлен лучшим игроком сезона в "Реале"

Французский форвард Килиан Мбаппе признан игроком сезона в королевском клубе. Он стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата, а также выиграл "Золотую бутсу" за первый год выступления в "Реале", сообщает Zakon.kz.

26-летний лидер сборной Франции получил эту награду по итогам прошедшего сезона, который стал для него первым в составе "сливочных".

"Это радостный и большой момент, хочу поблагодарить фанатов "Реала", которые голосовали за меня. Дебют в Испании – новый опыт, как для игрока и личности. Мне пришлось адаптироваться к команде, стране, новому языку и культуре. Сейчас чувствую себя великолепно и это видно на поле. Очень счастлив в "Реале". Килиан Мбаппе

За один сезон Мбаппе забил 43 гола в майке "Реала" в 56 встречах, включая все турниры, где он принимал участие.

Килиан признан лучшим бомбардиром Ла Лиги (31 мяч) и награжден "Золотой бутсой".