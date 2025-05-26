Мбаппе выиграл "Золотую бутсу" в первом сезоне за "Реал"

Французский форвард испанского футбольного клуба "Реал" Килиан Мбаппе стал обладателем премии "Золотая бутса" в сезоне-2024/25. 26-летний футболист забил 31 гол в дебютном сезоне за "сливочных", сообщает Zakon.kz.

Лидер королевского клуба в гонке европейских снайперов на 3,5 балла опередил нападающего из португальской команды "Спортинг" – Виктора Дьокереша.

Рейтинг призовой тройки замыкает вингер английского "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Фото: Instagram/realmadrid

В погоне за "Золотой бутсой" француз набрал 62 балла с коэффициентом голов – 2. У Дьокереша больше забитых мячей за сезон – 39, но за счет коэффициента (1,5) он остался на второй строчке – 58,5 очка. В копилке Мохамеда Салаха 29 взятий ворот (К-2) – 58.

Здесь стоит отметить, что Мбаппе вышел на первое место в данной премии только на прошедших выходных. Форвард королевской дружины оформил дубль в ворота "Сосьедада" в рамках заключительного 38-го тура Ла Лиги – 2:0.

Помимо "Золотой бутсы", недавно Килиан побил исторический рекорд по голам в дебютном сезоне за "Реал". Плюс ко всему француз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 31 гол в 34 матчах.