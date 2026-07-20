Мбаппе установил рекорд мундиаля и второй раз заработал "Золотую бутсу"

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вошел в историю чемпионатов мира по футболу, став единственным игроком с двумя "Золотыми бутсами". Форвард "Реала" был лучшим бомбардиром турнира в 2022-м и 2026-м годах, сообщает Zakon.kz.

На нынешнем мундиале французский нападающий объявлен лучшим его бомбардиром, накопив за турнир 10 голов после восьми игр.

А четыре года назад в Катаре он также забил больше всех – восемь мячей.

К тому же Мбаппе совершил 14 голевых действий (10 голов + 4 ассиста) на ЧМ-2026, с чем не может сравниться ни один другой футболист.

В этом рейтинге Лионель Месси на второй позиции (12), призовую тройку замыкают Джуд Беллингем и Усман Дембеле, у них по восемь результативных действий.

Вдобавок ко всему, Килиан признан лучшим бомбардиром ЧМ-2026, Лиги чемпионов-2026 и Ла Лиги-2026. Однако 27-летний форвард не выиграл ни один из этих турниров в текущем году.

Тем временем если для большинства фанатов мундиаль был большим праздником, то для 12-ти семей из Бангладеш прошедший турнир стал трагическим из-за смерти своих близких.

