Мбаппе установил рекорд мундиаля и второй раз заработал "Золотую бутсу"
На нынешнем мундиале французский нападающий объявлен лучшим его бомбардиром, накопив за турнир 10 голов после восьми игр.
А четыре года назад в Катаре он также забил больше всех – восемь мячей.
К тому же Мбаппе совершил 14 голевых действий (10 голов + 4 ассиста) на ЧМ-2026, с чем не может сравниться ни один другой футболист.
В этом рейтинге Лионель Месси на второй позиции (12), призовую тройку замыкают Джуд Беллингем и Усман Дембеле, у них по восемь результативных действий.
Вдобавок ко всему, Килиан признан лучшим бомбардиром ЧМ-2026, Лиги чемпионов-2026 и Ла Лиги-2026. Однако 27-летний форвард не выиграл ни один из этих турниров в текущем году.
Тем временем если для большинства фанатов мундиаль был большим праздником, то для 12-ти семей из Бангладеш прошедший турнир стал трагическим из-за смерти своих близких.