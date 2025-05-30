Елена Рыбакина пробилась в четвертый раунд "Ролан Гаррос-2025"

30 мая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сумела переиграть Алёну Остапенко из Латвии в рамках третьего круга одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, сообщает Zakon.kz.

Для своего успеха Рыбакина потратила две партии и уверенно взяла верх над 21-м номером мирового женского рейтинга – 6:2, 6:2.

Эта победа позволила 11-й ракетке мира из Казахстана завоевать путевку в четвертый раунд французского чемпионата, где теперь она встретится со знаменитой польской теннисисткой Игой Швентёк (№5 WTA).

К сожалению, 30 мая парный разряд французского турнира покинула Юлия Путинцева, которая в тандеме в Лейлой Фернандес (Канада) проиграла поединок второго круга.

1 июня на кортах Парижа для казахстанских болельщиков будет несколько матчей с участием наших спортсменов. В одиночке мы увидим выступление Александра Бублика и Юлии Путинцевой, а также парные игры Анны Данилиной.

Накануне Бублик преподнес большую сенсацию, обыграв девятую ракетку миру – австралийца Алекса де Минора.