Елена Рыбакина пробилась в четвертый раунд "Ролан Гаррос-2025"
Для своего успеха Рыбакина потратила две партии и уверенно взяла верх над 21-м номером мирового женского рейтинга – 6:2, 6:2.
Эта победа позволила 11-й ракетке мира из Казахстана завоевать путевку в четвертый раунд французского чемпионата, где теперь она встретится со знаменитой польской теннисисткой Игой Швентёк (№5 WTA).
К сожалению, 30 мая парный разряд французского турнира покинула Юлия Путинцева, которая в тандеме в Лейлой Фернандес (Канада) проиграла поединок второго круга.
1 июня на кортах Парижа для казахстанских болельщиков будет несколько матчей с участием наших спортсменов. В одиночке мы увидим выступление Александра Бублика и Юлии Путинцевой, а также парные игры Анны Данилиной.
Накануне Бублик преподнес большую сенсацию, обыграв девятую ракетку миру – австралийца Алекса де Минора.