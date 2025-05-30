#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.81
578.59
6.51
Спорт

Елена Рыбакина пробилась в четвертый раунд "Ролан Гаррос-2025"

Теннис Победа Остапенко, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 21:41 Фото: Instagram/rolandgarros
30 мая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сумела переиграть Алёну Остапенко из Латвии в рамках третьего круга одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, сообщает Zakon.kz.

Для своего успеха Рыбакина потратила две партии и уверенно взяла верх над 21-м номером мирового женского рейтинга – 6:2, 6:2.

Эта победа позволила 11-й ракетке мира из Казахстана завоевать путевку в четвертый раунд французского чемпионата, где теперь она встретится со знаменитой польской теннисисткой Игой Швентёк (№5 WTA).

К сожалению, 30 мая парный разряд французского турнира покинула Юлия Путинцева, которая в тандеме в Лейлой Фернандес (Канада) проиграла поединок второго круга. 

1 июня на кортах Парижа для казахстанских болельщиков будет несколько матчей с участием наших спортсменов. В одиночке мы увидим выступление Александра Бублика и Юлии Путинцевой, а также парные игры Анны Данилиной.

Накануне Бублик преподнес большую сенсацию, обыграв девятую ракетку миру – австралийца Алекса де Минора.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Гол-красавец Сатпаева принес выездную победу "Кайрату" над "Актобе"
Спорт
22:27, Сегодня
Гол-красавец Сатпаева принес выездную победу "Кайрату" над "Актобе"
Казахстан лишат золотой медали чемпионата мира из-за допинга топ-спортсмена
Спорт
18:54, Сегодня
Казахстан лишат золотой медали чемпионата мира из-за допинга топ-спортсмена
"Реал" приобрел звездного защитника английского "Ливерпуля"
Спорт
17:22, Сегодня
"Реал" приобрел звездного защитника английского "Ливерпуля"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: