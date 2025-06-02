19-летний вингер ПСЖ установил уникальное достижение

19-летний французский крайний нападающий "Пари Сен-Жермен" Дезире Дуэ, установил уникальное достижение в финалах главного еврокубкового турнира, сообщает Zakon.kz.

По информации Opta Sport, оформивший дубль и отдавший голевую передачу в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 с "Интером" (5:0), Дуэ стал первым в истории футболистом, который отметился тремя результативными действиями в решающем матче Лиги чемпионов.

Француз стал самым молодым игроком, когда-либо оформлявшим гол+пас и дубль в финале ЛЧ.

Ранее самым молодым автором двух мячей был 28-летний вингер "Реала" Гарет Бэйл (в 2018 году с "Ливерпулем" (3:1).

Ранее мы писали, что в Париже после финала Лиги чемпионов задержали 294 фаната.