В Париже после финала Лиги чемпионов задержали 294 фаната

В ночь на 1 июня парижская полиция задержала 294 футбольных болельщиков за участие в беспорядках во время финала Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала BFMTV, после победы клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов разбушевавшиеся фанаты пытались перекрыть столичную кольцевую автодорогу.

Глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что отдал распоряжение силам правопорядка "действовать жестко". Безопасность в столице обеспечивают 5 400 полицейских и жандармов.

По данным парижского полицейского управления, к вечеру, в 22:00, уже было арестовано 59 человек, "в основном за хранение фейерверков и зажигательных веществ".

ПСЖ впервые стал победителем Лиги чемпионов и первой командой, победившей в финальном матче турнира с разницей в пять мячей. В решающей встрече, которая проходила в Мюнхене, парижский клуб со счетом 5:0 обыграл миланский "Интер".