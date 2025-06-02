Мексиканский "Крус Асуль" стал победителем Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Футбольный клуб из Мексики "Крус Асуль" в седьмой раз в истории выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ, разгромив в финале канадский "Ванкувер" со счетом 5:0, сообщает Zakon.kz.

В матче за титул, который прошел на мексиканской арене "Олимпико Университарио", хозяева забили уже в первом тайме четыре безответных мяча.

Отличились Игнасио Риверо, Лоренцо Фаравелли, Анхель Сепульведа и Матеуш Богуш. Команда "Уайткэпс" прибыла на финал без своего лидера – Себастьяна Берхальтера, который не смог выйти на поле из-за перебора желтых карточек.

Разгром канадской дружины продолжился во втором тайме, когда Сепульведа забил свой второй гол в матче сразу через несколько минут после перерыва.

В итоге "Крус Асуль" завоевал Кубок чемпионов КОНКАКАФ в седьмой раз и стал самым титулованным клубом в истории турнира.

Здесь стоит отметить, что "Ванкувер" в полуфинале прошедших состязаний обыграл американский "Интер Майами", в составе которого выступает Лионель Месси. Канадцы победили футболистов Флориды по сумме двух матчей – 5:1.