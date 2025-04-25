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Спорт

Месси не спас свою команду в первом матче полуфинала Кубка чемпионов

Футбол Полуфинал Поражение, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 11:45 Фото: Instagram/intermiamicf
25 апреля состоялся первый полуфинальный поединок Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где "Интер Майами" Лионеля Месси проиграл на выезде "Ванкуверу" со счетом 0:2, сообщает Zakon.kz.

Капитан клуба из Флориды в гостевой встрече не смог порадовать болельщиков своими голами и ассистами.

В итоге "Интер Майами" терпит поражение от "Ванкувера Уайткэпс" – 0:2. А Месси третий матч подряд обходится без результативных действий.

Ответная встреча 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между "Интер Майами" и "Ванкувер Уайткэпс" пройдет 1 мая на арене Флориды.

В последний раз аргентинский форвард добивался успеха 10 апреля, когда своим дублем оформил камбэк и путевку в полуфинал Кубка чемпионов. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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