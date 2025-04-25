Месси не спас свою команду в первом матче полуфинала Кубка чемпионов

25 апреля состоялся первый полуфинальный поединок Кубка чемпионов КОНКАКАФ, где "Интер Майами" Лионеля Месси проиграл на выезде "Ванкуверу" со счетом 0:2, сообщает Zakon.kz.

Капитан клуба из Флориды в гостевой встрече не смог порадовать болельщиков своими голами и ассистами.

В итоге "Интер Майами" терпит поражение от "Ванкувера Уайткэпс" – 0:2. А Месси третий матч подряд обходится без результативных действий.

Ответная встреча 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ между "Интер Майами" и "Ванкувер Уайткэпс" пройдет 1 мая на арене Флориды.

В последний раз аргентинский форвард добивался успеха 10 апреля, когда своим дублем оформил камбэк и путевку в полуфинал Кубка чемпионов.

