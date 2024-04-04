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"Интер Майами" без Месси проиграл в Кубке чемпионов КОНКАКАФ

Футбол Поражение КОНКАКАФ, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 10:06 Фото: twitter/InterMiamiCF
Американский футбольный клуб "Интер Майами" в отсутствие своего лидера Лионеля Месси уступил мексиканскому "Монтеррею" в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, сообщает Zakon.kz.

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Клуб из Флориды на своей арене не смог переиграть гостей из Мексики, проиграв со счетом 1:2, несмотря на то, что вели по ходу игры благодаря голу защитника Томаса Авилеса. Однако футболисты "Монтеррея" сумели переломить ход поединка, итогом чего стали два мяча в исполнении Максимилиано Меса и Хорхе Родригеса.

Знаменитый нападающий "Интер Майами" Лионель Месси не попал в заявку на данный матч, хотя днем ранее были предположения, что он, возможно, сыграет, так как снова возобновил тренировки после травмы задней поверхности бедра.

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Фото: Instagram/intermiamicf

Команда Месси получила право сыграть на этом турнире сразу в стадии 1/8 финала после того, как выиграла в прошлом году Кубок лиг.

Обладатель титула нынешнего розыгрыша Кубка чемпионов КОНКАКАФ далее станет участником Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира 2025 года.

Ответная игра между "Монтерреем" и "Интер Майами" пройдет на мексиканской земле 11 апреля.

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