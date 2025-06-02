Александр Бублик совершил сенсацию на "Ролан Гаррос-2025", победив пятую ракетку мира

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 62-е место в мировом рейтинге, 2 июня впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира серии "Большого шлема", сообщает Zakon.kz.

На "Ролан Гаррос" он одержал уверенную победу над пятой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером.

В поединке 1/8 финала Бублик уступил первый сет – 5:7, но затем переломил ход встречи, выиграв три партии подряд – 6:3, 6:2, 6:4.

В борьбе за путевку в полуфинал Александр встретится с победителем матча между первой ракеткой мира Янником Синнером и россиянином Андреем Рублёвым, который занимает 15-е место в рейтинге ATP.

А ранее был назван автор самого красивого гола Лиги чемпионов УЕФА-2024/25.

