Бублик эмоционально отреагировал на исторический выход в 1/4 "Ролан Гаррос"
Накануне лидер сборной Казахстана в четвертом круге французского чемпионата одержал волевую победу над пятой ракеткой мира – британцем Джеком Дрейпером.
Проиграв стартовый сет, далее Александр Бублик поменял тактику игры, что в итоге дало ему нелегкую победу над топовым игроком – 5:7, 6:3, 6:2, 6:4.
Этот успех стал историческим для казахстанского теннисиста, он впервые сыграет в четвертьфинале одиночного разряда "Ролан Гаррос".
"Такой шанс выпадает раз в жизни, и я не мог его упустить. Стоять здесь – это лучший момент в моей жизни, просто невероятно, дамы и господа, огромное вам спасибо. Знаете, я стою тут, будто уже выиграл турнир. Могу прямо сейчас расплакаться, нет, не дождетесь. Стоп, у меня же еще матч впереди. Я профессиональный теннисист, надо готовиться".Александр Бублик
За выход в полуфинал французских соревнований Бублик сразится с королем современного тенниса итальянцем Янником Синнером, который в 1/8 финала турнира "раскатал" россиянина Андрея Рублёва.
К сожалению, 2 июня на кортах Парижа одним представителем казахстанской школы тенниса стало меньше. 16-летний Зангар Нурланулы проиграл свой поединок парного разряда.
Небольшой сюрприз накануне преподнесла первая ракетка нашей страны в женских парных играх Анна Данилина, которая в дуэте с Александрой Крунич из Сербии вышли в четвертьфинал "Ролан Гаррос-2025".