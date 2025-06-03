Бублик эмоционально отреагировал на исторический выход в 1/4 "Ролан Гаррос"

2 июня лучший казахстанский теннисист Александр Бублик (№62 ATP) впервые в своей карьере пробился в четвертьфинал турнира из серии "Большого шлема" в одиночном разряде. Теперь он поборется за выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции, сообщает Zakon.kz.

Накануне лидер сборной Казахстана в четвертом круге французского чемпионата одержал волевую победу над пятой ракеткой мира – британцем Джеком Дрейпером.

Проиграв стартовый сет, далее Александр Бублик поменял тактику игры, что в итоге дало ему нелегкую победу над топовым игроком – 5:7, 6:3, 6:2, 6:4.

Этот успех стал историческим для казахстанского теннисиста, он впервые сыграет в четвертьфинале одиночного разряда "Ролан Гаррос".

"Такой шанс выпадает раз в жизни, и я не мог его упустить. Стоять здесь – это лучший момент в моей жизни, просто невероятно, дамы и господа, огромное вам спасибо. Знаете, я стою тут, будто уже выиграл турнир. Могу прямо сейчас расплакаться, нет, не дождетесь. Стоп, у меня же еще матч впереди. Я профессиональный теннисист, надо готовиться". Александр Бублик

За выход в полуфинал французских соревнований Бублик сразится с королем современного тенниса итальянцем Янником Синнером, который в 1/8 финала турнира "раскатал" россиянина Андрея Рублёва.

К сожалению, 2 июня на кортах Парижа одним представителем казахстанской школы тенниса стало меньше. 16-летний Зангар Нурланулы проиграл свой поединок парного разряда.

Небольшой сюрприз накануне преподнесла первая ракетка нашей страны в женских парных играх Анна Данилина, которая в дуэте с Александрой Крунич из Сербии вышли в четвертьфинал "Ролан Гаррос-2025".