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Спорт

Анна Данилина вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в парном разряде

Анна Данилина, теннис: Ролан Гаррос, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 01:07 Фото: КФТ РК
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич 2 июня вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает Zakon.kz.

В третьем раунде парного разряда они обыграли тандем Деми Схюрс (Нидерланды) и Эйжи Мухаммад (США) – 6:4, 6:0.

Матч на корте Симон Маттье продолжался чуть более часа. Данилина и Крунич уверенно контролировали игру, выиграв 75% очков на первой подаче и 63% – на второй. Пара реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 возможных, не позволив соперницам навязать борьбу во втором сете.

На приеме Данилина и Крунич набрали 32 очка против 12 у Схюрс и Мухаммад. Всего казахстанско-сербская пара выиграла 61 очко за матч и оформила победу, не отдав ни одного гейма в финальном сете.

А ранее Александр Бублик совершил сенсацию на "Ролан Гаррос-2025", победив пятую ракетку мира. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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