Анна Данилина вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос" в парном разряде
Фото: КФТ РК
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич 2 июня вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает Zakon.kz.
В третьем раунде парного разряда они обыграли тандем Деми Схюрс (Нидерланды) и Эйжи Мухаммад (США) – 6:4, 6:0.
Матч на корте Симон Маттье продолжался чуть более часа. Данилина и Крунич уверенно контролировали игру, выиграв 75% очков на первой подаче и 63% – на второй. Пара реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 возможных, не позволив соперницам навязать борьбу во втором сете.
На приеме Данилина и Крунич набрали 32 очка против 12 у Схюрс и Мухаммад. Всего казахстанско-сербская пара выиграла 61 очко за матч и оформила победу, не отдав ни одного гейма в финальном сете.
А ранее Александр Бублик совершил сенсацию на "Ролан Гаррос-2025", победив пятую ракетку мира.
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