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Спорт

Двукратный чемпион НБА и экс-муж Кардашьян остался без дома

Баскетбол Спортсмен Бездомный, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 16:54 Фото: Instagram/lamarodom
Знаменитый в прошлом американский баскетболист Ламара Одом выселен из дома в Лос-Анджелесе (США). Бывший муж теледивы Хлои Кардашьян не мог оплатить долг по аренде в 45000 долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, 45-летний ветеран НБА вынужден был освободить арендуемый им дом в Лос-Анджелесе, так как владелец жилища подал на него в суд за неуплату задолженности в размере 45000 долларов.

Баскетбол Бездомный Ветеран, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 16:54

Фото: Instagram/lamarodom

По предварительной договоренности, Ламара Одом должен был платить 15000 долларов в месяц за свое проживание, но баскетболист не перечислил арендную сумму за три месяца.

В связи с этим начались судебные разбирательства. За свою карьеру Одом защищал честь таких известных клубов, как "Лейкерс", "Клипперс", "Майами" и "Даллас".

10 лет назад Одом перенес 12 инсультов и 6 сердечных приступов, находясь в коме после передозировки наркотиками.

Звезды НБА часто отмечаются подобными историями. В конце февраля игрок клуба "Милуоки Бакс" Бобби Портис был дисквалифицирован на 25 матчей за нарушение антинаркотической программы.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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