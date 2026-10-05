Португалия без Роналду досрочно пробилась в 1/4 финала Лиги наций
В поединке, который прошел на легендарной арене "Драгау" в Порту, гости вырвались вперед на 36-й минуте усилиями Кристоффера Айера.
Хозяевам поля понадобилось всего лишь две минуты, чтобы восстановить равновесие, отличился Жоау Канселу.
А волевую победу португальской дружине принес Гонсалу Рамуш, который забил решающий гол за 11 минут до финального свистка.
У сборной Норвегии был шанс спасти этот матч, так как игрок соперничающей команды Франсишку Консейсау получил две желтые карточки за споры с арбитром и был удален.
Однако "викингам" не хватило времени для реализации своих моментов.
В итоге Португалия после четырех подряд побед набрала максимальные 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы А-4. Далее следуют Дания (6), Норвегия (3) и Уэльс (3).
Стоит отметить, что в трех последних играх португальского коллектива отсутствовал их многолетний лидер Криштиану Роналду.
41-летний форвард недавно отметился скандальной выходкой и самовольно покинул расположение своей сборной в Дании.
Также нужно подчеркнуть, что Португалия является действующим и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.