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Спорт

Португалия без Роналду досрочно пробилась в 1/4 финала Лиги наций

Футбол Четвертая Победа, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 09:52 Фото: Instagram/portugal
Сборная Португалии по футболу самой первой гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги наций УЕФА. Это случилось минувшей ночью после победы в матче четвертого тура группы А-4 над Норвегией со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

В поединке, который прошел на легендарной арене "Драгау" в Порту, гости вырвались вперед на 36-й минуте усилиями Кристоффера Айера.

Хозяевам поля понадобилось всего лишь две минуты, чтобы восстановить равновесие, отличился Жоау Канселу.

А волевую победу португальской дружине принес Гонсалу Рамуш, который забил решающий гол за 11 минут до финального свистка.

У сборной Норвегии был шанс спасти этот матч, так как игрок соперничающей команды Франсишку Консейсау получил две желтые карточки за споры с арбитром и был удален.

Однако "викингам" не хватило времени для реализации своих моментов.

В итоге Португалия после четырех подряд побед набрала максимальные 12 очков и возглавляет турнирную таблицу группы А-4. Далее следуют Дания (6), Норвегия (3) и Уэльс (3).

Стоит отметить, что в трех последних играх португальского коллектива отсутствовал их многолетний лидер Криштиану Роналду.

41-летний форвард недавно отметился скандальной выходкой и самовольно покинул расположение своей сборной в Дании.

Также нужно подчеркнуть, что Португалия является действующим и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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