Объявлены имена 100 лучших футболистов мира на данный момент
По версии ESPN, француз Килиан Мбаппе признан лучшим центрфорвардом мира на данный час. Нападающий "Реала" в этой номинации обогнал Роберта Левандовски ("Барселона") и Гарри Кейна ("Бавария").
Фото: Instagram/realmadrid
Одноклубник Мбаппе, британец Джуд Беллингем назван лучшим атакующим полузащитником мира. За ним идут Флориан Виртц ("Байер") и Джамал Мусиала ("Бавария").
Фото: Instagram/liverpoolfc
Самый меткий снайпер прошедшего сезона АПЛ, игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах возглавил список лучших вингеров, опередив двух членов "Барселоны" – Ламина Ямаля и Рафинью.
Фото: Instagram/psg
Марроканец Ашраф Хакими возглавил категорию лучших крайних защитников мира, на последующих позициях стоят Трент Александер-Арнолд (""Реал") и Жюль Кунде ("Барселона").
В номинации лучший центральный полузащитник мира награда уходит к Педри ("Барселона"), который перегнал Деклана Райса ("Арсенал") и Федерико Вальверде ("Реал").
Фото: Instagram/thibautCourtois
Бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа признан лучшим вратарем мира. Он опередил своих коллег в лице Алиссона ("Ливерпуль") и Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ").
Вместе со списком лучших игроков также выявлен самый дорогой футболист планеты, которым стал 17-летний вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль, стоимостью в 402,3 млн евро.