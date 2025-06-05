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Спорт

Объявлены имена 100 лучших футболистов мира на данный момент

Футбол 100 Лучших Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 13:50 Фото: Instagram/championsleague
Cоставлен список 100 лучших футболистов планеты, которые распределены на разные рейтинги по основным позициям на поле, сообщает Zakon.kz.

По версии ESPN, француз Килиан Мбаппе признан лучшим центрфорвардом мира на данный час. Нападающий "Реала" в этой номинации обогнал Роберта Левандовски ("Барселона") и Гарри Кейна ("Бавария").

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 13:50

Фото: Instagram/realmadrid

Одноклубник Мбаппе, британец Джуд Беллингем назван лучшим атакующим полузащитником мира. За ним идут Флориан Виртц ("Байер") и Джамал Мусиала ("Бавария").

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 13:50

Фото: Instagram/liverpoolfc

Самый меткий снайпер прошедшего сезона АПЛ, игрок "Ливерпуля" Мохамед Салах возглавил список лучших вингеров, опередив двух членов "Барселоны" – Ламина Ямаля и Рафинью.

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 13:50

Фото: Instagram/psg

Марроканец Ашраф Хакими возглавил категорию лучших крайних защитников мира, на последующих позициях стоят Трент Александер-Арнолд (""Реал") и Жюль Кунде ("Барселона").

В номинации лучший центральный полузащитник мира награда уходит к Педри ("Барселона"), который перегнал Деклана Райса ("Арсенал") и Федерико Вальверде ("Реал").

Футбол Лучший вратарь, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 13:50

Фото: Instagram/thibautCourtois

Бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа признан лучшим вратарем мира. Он опередил своих коллег в лице Алиссона ("Ливерпуль") и Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ").

Вместе со списком лучших игроков также выявлен самый дорогой футболист планеты, которым стал 17-летний вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль, стоимостью в 402,3 млн евро.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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