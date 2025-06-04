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Спорт

Стал известен самый дорогой футболист мира

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 12:37 Фото: Instagram/fcbarcelona
17-летний вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль стал самым дорогим игроком планеты стоимостью в 402,3 млн евро. Молодой испанец в этой гонке обогнал своих более старших и опытных коллег, таких как Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Как подсчитали эксперты Международного центра спортивных исследований (CIES), цена на лидера "блауграны" выросла после продления его контракта до 2031 года. Сейчас Ямаля оценивают в 402,3 млн евро.

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 12:37

Фото: Instagram/teamhaaland

Ламину серьезно в "ценнике" уступают другие звезды мирового футбола: Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 239,6 млн, Джуд Беллингем ("Реал") – 233,8 млн, Килиан Мбаппе ("Реал") – 192,5 млн, Джамал Мусиала ("Бавария") – 154,8 млн, Педри ("Барселона") – 143,7 млн, Винисиус Жуниор ("Реал") – 130,4 млн, Коул Палмер ("Челси") – 126,5 млн, Хулиан Альварес ("Атлетико") – 126 млн, Флориан Виртц ("Байер") – 122,3 млн.

Футбол Дорогие Игроки , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 12:37

Фото: Instagram/judebellingham

27 мая был подписан новый официальный контракт между Ямалем и "Барселоной". Теперь желающие купить молодого испанца должны выложить 1 млрд евро в казну "сине-гранатовых".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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