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Спорт

Беспорядки среди футбольных фанатов во Франции привели к смерти двух человек

Футбол Беспорядки Фанатов, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 17:57 Фото: Instagram/psg
Воскресная победа футболистов ПСЖ в Лиге чемпионов УЕФА обернулась большими неприятностями со стороны болельщиков во Франции, что привело к трагическим последствиям, сообщает Zakon.kz.

По информации As, во время празднования исторического чемпионства "парижан" пострадали 192 человека. Задержаны более 500 нарушителей общественного порядка, произошло 692 пожара, из-за чего нуждаются в ремонте 264 транспортных средства.

Как пишет Le Parisien, в результате разных бесчинств в Париже погибли два человека. Женщину на скутере сбила машина, а 17-летнего подростка ударили ножом в грудь рядом с фан-зоной.

Беспорядки также вспыхнули на Елисейских полях и вокруг домашнего стадиона французского клуба "Парк-де-Пренс".

"Ничто не может оправдать то, что произошло в последние часы. Жестокие столкновения неприемлемы, найдем нарушителей порядка и накажем, им нет прощения. Эти инциденты очень серьезны, они лишили слишком многих наших соотечественников того, что должно было стать моментом счастья и беззаботности".президент Франции Эммануэль Макрон

В ночь на 1 июня ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА, разгромив итальянский "Интер" со счетом 5:0 в финальном матче в Мюнхене.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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