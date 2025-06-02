Беспорядки среди футбольных фанатов во Франции привели к смерти двух человек

Воскресная победа футболистов ПСЖ в Лиге чемпионов УЕФА обернулась большими неприятностями со стороны болельщиков во Франции, что привело к трагическим последствиям, сообщает Zakon.kz.

По информации As, во время празднования исторического чемпионства "парижан" пострадали 192 человека. Задержаны более 500 нарушителей общественного порядка, произошло 692 пожара, из-за чего нуждаются в ремонте 264 транспортных средства.

Как пишет Le Parisien, в результате разных бесчинств в Париже погибли два человека. Женщину на скутере сбила машина, а 17-летнего подростка ударили ножом в грудь рядом с фан-зоной.

Беспорядки также вспыхнули на Елисейских полях и вокруг домашнего стадиона французского клуба "Парк-де-Пренс".

"Ничто не может оправдать то, что произошло в последние часы. Жестокие столкновения неприемлемы, найдем нарушителей порядка и накажем, им нет прощения. Эти инциденты очень серьезны, они лишили слишком многих наших соотечественников того, что должно было стать моментом счастья и беззаботности". президент Франции Эммануэль Макрон

В ночь на 1 июня ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА, разгромив итальянский "Интер" со счетом 5:0 в финальном матче в Мюнхене.