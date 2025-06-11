Российский футболист с рекордом оформил покер в матче против Беларуси
Фото: Instagram/teamrussia
10 июня в Минске (Беларусь) состоялся товарищеский футбольный матч между местной сборной и командой России, где форвард гостей Ярослав Гладышев сделал покер и принес победу своей дружине, сообщает Zakon.kz.
22-летний нападающий забил три мяча уже к 33 минуте товарищеского поединка, включая еще один гол во втором тайме.
Игрок московского "Динамо" сделал хет-трик за 12 минут, что является рекордом сборной России. Сам же матч закончился разгромом хозяев поля со счетом 4:1.
Нужно заметить, что Гладышев проводит всего вторую игру в составе российской дружины и до этого не забивал в ее составе.
Ярослав стал третьим футболистом в истории сборной России, кто отметился покером. До него это удавалось только Олегу Саленко (5 голов) и дважды – Артему Дзюбе (4).
Здесь надо вспомнить, что неделю назад команда Беларуси принимала на своей арене казахстанскую сборную и также забила четыре мяча в наши ворота – 4:1.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript