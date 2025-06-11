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Спорт

Российский футболист с рекордом оформил покер в матче против Беларуси

Футбол Покер Гладышева, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 10:39 Фото: Instagram/teamrussia
10 июня в Минске (Беларусь) состоялся товарищеский футбольный матч между местной сборной и командой России, где форвард гостей Ярослав Гладышев сделал покер и принес победу своей дружине, сообщает Zakon.kz.

22-летний нападающий забил три мяча уже к 33 минуте товарищеского поединка, включая еще один гол во втором тайме.

Игрок московского "Динамо" сделал хет-трик за 12 минут, что является рекордом сборной России. Сам же матч закончился разгромом хозяев поля со счетом 4:1.

Нужно заметить, что Гладышев проводит всего вторую игру в составе российской дружины и до этого не забивал в ее составе.

Ярослав стал третьим футболистом в истории сборной России, кто отметился покером. До него это удавалось только Олегу Саленко (5 голов) и дважды – Артему Дзюбе (4).

Здесь надо вспомнить, что неделю назад команда Беларуси принимала на своей арене казахстанскую сборную и также забила четыре мяча в наши ворота – 4:1.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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