345 медалей за четыре месяца: спортивные успехи Казахстана с начала 2025 года

С начала 2025 года сборная Казахстана уверенно показывает стабильные успехи в олимпийских, паралимпийских, неолимпийских и традиционных видах спорта. В копилке спортсменов победы, рекорды и значимые достижения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.

"С января по апрель параспортсмены завоевали 68 медалей – 30 золотых, 19 серебряных, 19 бронзовых. Особое место в этом списке занимает победа Ербола Хамитова, впервые в истории Казахстана ставшего обладателем Хрустального глобуса по итогам Кубка мира по парабиатлону", – рассказали в ведомстве.

Представители олимпийских дисциплин пополнили копилку страны на 227 медалей, включая: 189 в летних видах спорта (62 золотых, 66 серебряных, 62 бронзовых) 38 – в зимних видах (восемь золотых, 17 серебряных, 13 бронзовых).

"Среди ярких достижений – выступление женской сборной на чемпионате мира по боксу в Сербии. Назым Кызайбай завоевала третье "золото" и вошла в историю казахстанского бокса как трехкратная чемпионка мира. Не менее значимым стало "серебро" Михаила Шайдорова на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне – его результат принес Казахстану олимпийскую лицензию на Игры в Милане-2026. Конькобежец Евгений Кошкин дважды становился победителем этапов Кубка мира и установил неофициальный мировой рекорд на дистанции 100 метров".

Что касается неолимпийских видов спорта, то в этом направлении казахстанцы завоевали 50 медалей – 31 золотую, 14 серебряных, пять бронзовых.

Также сборная Казахстана показала высокий уровень подготовки, завоевав 40 медалей на чемпионатах мира и Азии:

Қазақ күресі: 20 медалей – 16 золотых, две серебряные, две бронзовые.

Жамбы ату: пять медалей – золотая, две серебряные, две бронзовые.

Традиционная стрельба из лука: 12 медалей – три золотые, три серебряные, шесть бронзовых.

Тенге ілу: четыре медали – три золотые, одна серебряная.

Аударыспак: шесть золотых медалей – победа во всех весовых категориях.

Общий итог за январь-апрель 2025 года – 392 медали, в том числе: 160 золотых

﻿124 серебряных

108 бронзовых

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