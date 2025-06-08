Выступление казахстанского боксера завершилось сенсацией в Нидерландах
Фото: Instagram/sabyrkhan_makhmud
Звезда казахстанского бокса Махмуд Сабырхан завершил выступление на международном турнире EBC в Эйндховене (Нидерланды), потерпев фиаско уже в первом поединке, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, главный претендент на золотую медаль в весовой категории до 55 кг раздельным решением судей сенсационно уступил украинцу Максиму Зуменко – победителю молодежного чемпионата Европы 2024 года.
Махмуд Сабырхан – чемпион мира (2023) и чемпион Азии (2024).
Ранее другой казахстанский боксер вышел в полуфинал топ-турнира, несмотря на травму.
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