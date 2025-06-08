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Спорт

Выступление казахстанского боксера завершилось сенсацией в Нидерландах

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 08:55 Фото: Instagram/sabyrkhan_makhmud
Звезда казахстанского бокса Махмуд Сабырхан завершил выступление на международном турнире EBC в Эйндховене (Нидерланды), потерпев фиаско уже в первом поединке, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, главный претендент на золотую медаль в весовой категории до 55 кг раздельным решением судей сенсационно уступил украинцу Максиму Зуменко – победителю молодежного чемпионата Европы 2024 года.

Махмуд Сабырхан – чемпион мира (2023) и чемпион Азии (2024).

Ранее другой казахстанский боксер вышел в полуфинал топ-турнира, несмотря на травму.

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Аксинья Титова
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