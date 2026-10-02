Португалия без Роналду одержала третью подряд победу в Лиге наций УЕФА

Минувшей ночью сборная Португалии по футболу на выезде уверенно обыграла команду Дании со счетом 4:2 в рамках игр третьего тура Лиги наций УЕФА-2026/27, сообщает Zakon.kz.

Гости открыли счет на 13-й минуте благодаря усилиям Жоау Канселу. Однако через 10 минут Миккель Дамсгор восстановил равновесие.

Спустя мгновение португальцы снова вырвались вперед, гол в свой актив записал Гонсалу Рамуш. В начале второго тайма Расмус Хейлунд вновь сравнял результат – 2:2.

Однако затем действующие победители турнира забили подряд два мяча и отпраздновали выездной успех, отличились Витинья и Жоау Феликс.

Таким образом, сборная Португалии выиграла все три матча под руководством нового главного тренера Жорже Жезуша.

В последних двух встречах португальцы выступали без своего легендарного нападающего Криштиану Роналду.

Без 41-летнего капитана ранее были обыграны Норвегия (2:1) и Уэльс (1:0).

В четвертом туре Лиги наций УЕФА Португалия 4 ноября дома примет Норвегию.