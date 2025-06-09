Анна Данилина впервые в карьере стала девятой ракеткой мира в парном разряде

8 июня на кортах Парижа завершились игры очередного сезона грунтового чемпионата мира – "Ролан Гаррос". После этого был опубликован новый рейтинг лучших теннисистов планеты, сообщает Zakon.kz.

Самым высоким показателем в обновленном мировом рейтинге из представителей казахстанской сборной может похвалиться Анна Данилина – финалистка прошедшего Открытого чемпионата Франции.

Наша 29-летняя теннисистка поднялась на восемь ступеней вверх и сейчас занимает девятую позицию среди лучших парных игроков WTA-тура с активом в 5,050 очка.

Ранее ее лучшим достижением было 10-е место в мировом рейтинге (2023 год).

Фото: Instagram/BUBLIK

Без сомнения, одним из сюрпризов нынешнего французского чемпионата был лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, который заставил ряд фаворитов раньше времени покинуть столицу Франции.

Благодаря выходу в четвертьфинал "Ролан Гаррос-2025" лидер казахстанской сборной набрал 350 очков и вернулся в топ-50 рейтинга ATP. Бублик с 62-й позиций прыгнул на 43-ю строчку.

Остальные наши теннисисты пока особо не блещут рейтинговыми делами: Александр Шевченко (№100 ATP), Дмитрий Попко (170), Михаил Кукушкин (182), Тимофей Скатов (214), Бейбит Жукаев (246), Денис Евсеев (265).

Фото: ktf.kz

В рейтинге женского одиночного разряда пока у нас затишье. Елена Рыбакина, как и ранее, стоит на 11-й строчке, Юлия Путинцева (27), Зарина Диас (280), Жибек Куламбаева (306).

Открытый чемпионат Франции-2025 был закрыт драматичным пятисетовым сражением, где встретились два лучших теннисиста мира на данный момент – Янник Синнер (Италия) и Карлос Алькарас (Испания). Матч-триллер закончился успехом второй ракетки планеты – 4:6, 6:7, 6:4, 7:5, 7:6.

Алькарас второй год подряд становится чемпионом "Ролан Гаррос".