Карлос Алькарас во второй раз подряд стал чемпионом "Ролан Гаррос"

Испанец Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку в мировом рейтинге, одержал победу на Открытом чемпионате Франции – 2025, сообщает Zakon.kz.

В напряженном пятисетовом финале он сломил сопротивление лидера рейтинга Янника Синнера из Италии – 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Матч продолжался рекордные 5 часов 29 минут. За это время Алькарас сделал 7 эйсов, допустил столько же двойных ошибок и реализовал 7 из 14 брейк-пойнтов. Синнер ответил 8 подачами навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и использовал 7 из 15 шансов на брейк.

Этот титул стал для Алькараса 20-м в карьере и третьим в текущем сезоне – ранее он победил на турнирах в Риме, Монте-Карло и Роттердаме.

Открытый чемпионат Франции проходил с 25 мая по 8 июня. Напомним, Алькарас защищал титул, завоеванный в 2024 году, когда в финале он обыграл Александра Зверева из Германии.

Казахстанская теннисистка Анна Данилина уступила титул "Ролан Гаррос".

