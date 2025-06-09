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Спорт

На что рассчитывают футболисты Казахстана в поединке против Северной Македонии

Футбол Матч Македония, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 11:00 Фото: Instagram/kff_team
Вечером 9 июня сборная Казахстана по футболу дома сыграет с командой Северной Македонии в рамках отборочного раунда к чемпионату мира-2026, сообщает Zakon.kz.

Для подопечных Али Алиева это будет третья игра в этом отборочном цикле. Ранее наши футболисты проиграли на выезде Уэльсу (1:3) в ходе матча подгруппы J.

Затем также в гостях обыграли Лихтенштейн (2:0). И теперь первая домашняя встреча в отборе на ЧМ-2026 против непростого соперника, который занимает 67-е место в рейтинге FIFA. Мы же располагаемся на 113-й позиции.   

Соперник прибыл в Астану в ранге лидера группы J и, по мнению экспертов, считается фаворитом предстоящего поединка.

Об этом говорят и последние результаты македонской дружины. Команда на старте отборочного турнира переиграла Лихтенштейн (3:0).

Затем сыграла вничью с основными конкурентами по подгруппе: Уэльсом (1:1) и Бельгией (1:1).

К данному часу Северная Македония во главе турнирной таблицы группы J с активом в пять очков. Мы же в свою очередь накопили три балла и находимся на третьей строчке.

Начало встречи Казахстан – Северная Македония запланировано на 19:00, болельщики смогут увидеть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

6 июня наши футболисты на выезде сыграли товарищеский матч с командой Беларуси и были разгромлены со счетом 1:4.   

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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