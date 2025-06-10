Федерация бокса Узбекистана не признала сенсационное поражение от Казахстана

Фото: Instagram/jussupov_ablaikhan

Федерация бокса Узбекистана прокомментировала итог финального боя между казахстанцем Абылайханом Жусуповым и узбекистанцем Асадходжой Муйдинходжаевым на турнире Eindhoven Box Cup, сообщает Zakon.kz.

Победу в финале отдали представителю Казахстана. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ablaikhanteam "Финальный поединок между Асадходжой Муйдинходжаевым и казахстанцем Аблайханом Жусуповым в весовой категории 70 кг не был продолжен после первого раунда из-за травмы казахстанского боксера. Из-за непонятных решений судей бой был остановлен в первом раунде, который проходил в равной борьбе. Была зафиксирована победа Аблайхана со счетом 2:3, и победа была отдана представителю Казахстана", – сообщает пресс-служба федерации. Ранее мы писали, что выступление казахстанского боксера завершилось сенсацией в Нидерландах.

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