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Спорт

"Флорида" забросила шесть шайб "Эдмонтону" в третьем матче финала Кубка Стэнли

Хоккей Победа Эдмонтон, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 09:19 Фото: Instagram/flapanthers
Утром 10 июня в рамках финала плей-офф НХЛ состоялся третий поединок между клубами "Флорида Пантерз" и "Эдмонтон Ойлерз", где американский коллектив разгромил соперника со счетом 6:1, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла на арене "Флориды", и это была первая домашняя игра после двух выездов в Канаду. Обыграв "Ойлерз" (6:1), команда Пола Мориса повела 2-1 в финальной серии Кубка Стэнли-2025.

"Пантеры" одержали вторую победу подряд по ходу данного противостояния после стартового поражения в гостях.

Голкипер хозяев площадки Сергей Бобровский отразил 32 из 33 бросков хоккеистов "Эдмонтона" и был признан третьей звездой матча.

А первую звезду прошедшей встречи получил нападающий "Флориды" Картер Верхэге, в активе которого шайба и голевой пас.

Четвертый матч финальной серии пройдет 13 июня также на домашней площадке действующих чемпионов турнира.

Год назад "Пантерз" впервые в своей истории завоевали Кубок Стэнли.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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