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Хоккеисты "Флориды" приблизились на два шага к Кубку Стэнли

Хоккей Победа Финал, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 09:40 Фото: Instagram/flapanthers
Рано утром 11 июня прошел второй финальный матч серии плей-офф НХЛ, где хоккейный клуб "Флорида Пантерз" обыграл на своей площадке "Эдмонтон Ойлерз" – 4:1 и повел в данном противостоянии с общим счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Для завоевания Кубка Стэнли "пантерам" достаточно одержать еще две победы, так по условиям плей-офф финальная серия длится до четырех успешных игр. Но надо учитывать, что два следующих поединка пройдут на льду "Эдмонтона", который просто так не отдаст свои домашние матчи. 


Одним из героев второго финального поединка стал российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский, который отразил 18 из 19 бросков хоккеистов соперничающей команды. Впоследствии он был признан третьей звездой этого матча.  

Стоит отметить, что 35-летний вратарь в 19 встречах нынешнего плей-офф одержал 14 побед при 91,6% сэйвов, с коэффициентом надежности 2,02.

Третья игра финальной серии Кубка Стэнли пройдет 16 июня в Эдмонтоне.

Между тем молодежная сборная Казахстана в героической битве проиграла "золото" ЧМ-2024 по сурдо-футзалу в Астане.  

А наша главная футбольная команда страны вечером 11 июня встречается с Азербайджаном в рамках товарищеского матча на нейтральном поле в Венгрии, начало игры в 19:00 по казахстанскому времени.  

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