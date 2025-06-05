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Спорт

"Эдмонтон" вырвал победу у "Флориды" на старте финала Кубка Стэнли

Хоккей Победа Флорида, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 09:27 Фото: Instagram/EdmontonOilers
Утром 5 июня в НХЛ состоялся первый матч финальной серии Кубка Стэнли-2025, где "Эдмонтон Ойлерз" на своей площадке сумел обыграть "Флориду Пантерз" со счетом 4:3, сообщает Zakon.kz.

Судьба поединка решилась только в овертайме, когда победную шайбу забил лидер "нефтяников" Леон Драйзайтль. 

В итоге "Эдмонтон" повел 1-0 в финальной серии до четырех побед.

Нельзя не заметить, что в начале второго периода канадский клуб уступал гостям со счетом 1:3, но благодаря Виктору Арвидссону и Маттиасу Экхольму хозяева восстановили равновесие.

А за 31 секунду до окончания овертайма решающий гол в большинстве забил форвард Леон Драйзайтль.

Второй матч в этой серии пройдет 7 июня снова на арене "Ойлерс".

Тем временем на Открытом чемпионате Франции по теннису осталась только одна представительница Казахстана – Анна Данилина.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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