Наставник казахстанской сборной высказался про домашнюю неудачу

9 июня на "Астана Арене" сборная Казахстана по футболу провела свой третий матч в отборочном цикле на ЧМ-2026 и проиграла представителям Северной Македонии со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба КФФ, после второй неудачи в текущем турнире исполняющий обязанности главного тренера казахстанской дружины Али Алиев прокомментировал результат прошедшей встречи.

"Хотел бы поблагодарить фанатов, кто пришел поддержать нас. Низкий поклон ребятам, которые вышли на поле и готовились к матчу. Они отдали на поле все силы. Обещали, что будем биться за страну, за флаг. Считаю, что болельщики увидели бескомпромиссную, яркую, оживленную борьбу, которая проходила на всех участках поля". Али Алиев

Единственный и победный мяч в прошедшей игре забил форвард Северной Македонии и хорватского "Хайдука" – Александр Трайковски, который отметился на 33-й минуте.

"Удача была не на нашей стороне. Немного не повезло Дастану Сатпаеву, также фортуна отвернулась от Максима Самородова. Но в целом имели моменты, и думаю, что болельщики на стадионе и перед экранами телевизоров были довольны". Али Алиев

Проиграв македонцам, команда Алиева ухудшила свои шансы выхода на мировое первенство 2026 года. Далее наших футболистов ждут две битвы против топовых сборных мира – дома с Уэльсом (4 сентября) и на выезде против Бельгии (7 сентября).

Сейчас сборная Казахстана находится на четвертом месте таблицы группы J, набрав 3 очка.

К тому же после неудачи с Северной Македонией завершил карьеру в сборной многолетний ее лидер и капитан Асхат Тагыберген.