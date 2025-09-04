Наставник казахстанской сборной оценил подготовку к матчу с Уэльсом
Фото: Instagram/kff_team
Вечером 4 сентября сборная Казахстана по футболу в Астане проведет очень ответственный поединок против Уэльса в рамках отборочного раунда к ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.
В преддверии домашней встречи главный тренер сборной Казахстана Али Алиев поделился своими ожиданиями в противостоянии с одним из лидеров отборочной группы J.
"Наши футболисты собрались в полном вдохновении. К сожалению, не поможет нам из-за травмы Еркин Тапалов. Есть недомогание по мышцам у Ислама Чеснокова. Выпустим тех, кто полностью готов. Уэльс будет искать самую болевую точку, самое слабое звено". Али Алиев
В отсутствие Асхата Тагыбергена, который завершил карьеру в сборной РК, капитанскую повязку могут дать Нуралы Алипу.
Но это будет известно непосредственно перед матчем.
"Сильно ждал матчи сборной, ребята соскучились и готовы к игре. Выкладываемся на полную во время тренировок, соблюдаем все установки тренерского штаба, и надеюсь, что покажем слаженную и хорошую игру. Вечером решим вопрос насчет повязки вместе с командой. Если меня назначат капитаном, это будет большая ответственность. Много лет капитаном был наш старший брат Асхат Тагыберген. Если стану капитаном, надеюсь, получится стать настоящим лидером. Всегда приезжаю в расположение сборной в приподнятом настроении. Ребята готовы на 100".Нуралы Алип
Главной потерей казахстанской сборной против Уэльса стала травма ее лидера Бахтиёра Зайнутдинова.
Матч Казахстан – Уэльс состоится 4 сентября в 19:00 на "Астана Арене", прямая трансляция пройдет на телеканале Qazsport.
Напомним, в первой игре 23 марта валлийцы у себя дома обыграли команду Али Алиева со счетом 3:1.
