Спорт

Наставник казахстанской сборной оценил подготовку к матчу с Уэльсом

Футбол Матч Уэльс, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 10:44 Фото: Instagram/kff_team
Вечером 4 сентября сборная Казахстана по футболу в Астане проведет очень ответственный поединок против Уэльса в рамках отборочного раунда к ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

В преддверии домашней встречи главный тренер сборной Казахстана Али Алиев поделился своими ожиданиями в противостоянии с одним из лидеров отборочной группы J.

"Наши футболисты собрались в полном вдохновении. К сожалению, не поможет нам из-за травмы Еркин Тапалов. Есть недомогание по мышцам у Ислама Чеснокова. Выпустим тех, кто полностью готов. Уэльс будет искать самую болевую точку, самое слабое звено".  Али Алиев

В отсутствие Асхата Тагыбергена, который завершил карьеру в сборной РК, капитанскую повязку могут дать Нуралы Алипу.

Но это будет известно непосредственно перед матчем.

"Сильно ждал матчи сборной, ребята соскучились и готовы к игре. Выкладываемся на полную во время тренировок, соблюдаем все установки тренерского штаба, и надеюсь, что покажем слаженную и хорошую игру. Вечером решим вопрос насчет повязки вместе с командой. Если меня назначат капитаном, это будет большая ответственность. Много лет капитаном был наш старший брат Асхат Тагыберген. Если стану капитаном, надеюсь, получится стать настоящим лидером. Всегда приезжаю в расположение сборной в приподнятом настроении. Ребята готовы на 100".Нуралы Алип

Главной потерей казахстанской сборной против Уэльса стала травма ее лидера Бахтиёра Зайнутдинова.

Матч Казахстан – Уэльс состоится 4 сентября в 19:00 на "Астана Арене", прямая трансляция пройдет на телеканале Qazsport. 

Напомним, в первой игре 23 марта валлийцы у себя дома обыграли команду Али Алиева со счетом 3:1. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
